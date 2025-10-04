Во Франции авиадиспетчеры отменили масштабную трехдневную забастовку

Главный профсоюз авиадиспетчеров Франции отменил трехдневную забастовку, запланированную на 7 октября.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Среди причин такого решения профсоюз назвал, в частности, принятое в пятницу решение премьер-министра Себастьяна Лекорню не применять спецпроцедуру для обхода голосования в парламенте по законопроекту о бюджете на 2026 год.

Профсоюз также заявил, что были достигнуты некоторые соглашения, но не предоставил более подробной информации.

Среди требований профсоюза было повышение заработной платы с учетом инфляции.

Ожидалось, что забастовка французских авиадиспетчеров повлияет на тысячи рейсов.

В частности, в авиакомпании Ryanair прогнозировали, что в течение первых двух дней забастовки может быть отменено до 600 рейсов. EasyJet также ожидала значительных перебоев.

Напомним, в четверг десятки тысяч протестующих вышли на улицы французских городов, откликнувшись на призыв профсоюзов, выступающих против планов резкого сокращения расходов в бюджете на следующий год.