Сибіга перерахував "червоні лінії" України щодо потенційного перемир'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що базовою умовою України для потенційної мирної угоди з РФ є те, що Київ не робить жодних територіальних поступок відносно поточної лінії фронту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark спільно з міністром закордонних справ Польщі.

Від аудиторії пролунало питання про те, яким є мир, прийнятний для українського суспільства. Сибіга відповів, що це має бути справедливий і сталий мир.

"Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом", – наголосив він.

"Наш підхід наступний: залишаємось там, де ми є зараз, і стале припинення вогню. Це відкриє шлях до ширших мирних перемовин", – додав очільник МЗС України.

Радослав Сікорський зі свого боку зазначив, що, на його думку, припинення війни стане можливим лише тоді, "коли Росія – зокрема Путін і його оточення – зрозуміють, що їхня ціль відродити Російську імперію недосяжна".

Також він припустив, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України.

Під час дискусії Сибіга зазначив, що бачить потребу в "новій ролі Європи" у мирних зусиллях – зокрема й через те, що внаслідок відволікання уваги Вашингтона на Близький Схід переговорний процес загальмувався.