У Фінляндії помістили на карантин 2 осіб, які перетнулись з хворою на хантавірус у літаку

Двоє громадян Фінляндії перебувають на карантині, оскільки потенційно могли заразитися хантавірусом на борту авіарейсу, де побувала хвора громадянка Нідерландів.

У фінському Інституті громадського здоров’я THL повідомили, що в країні перебувають на карантині двоє громадян, які контактували з хворою хантавірусом на борту літака 25 квітня.

Перед цим хантавірус оголосили загрозою для громадського здоров’я, що створює офіційні підстави для розпорядження про карантин для контактних осіб. Період ізоляції триватиме 42 дні з дати потенційного контакту.

Зазначають, що обоє фінів не мають жодних симптомів. Оскільки минуло вже 18 днів з часу потенційного контакту з вірусом, збільшується ймовірність, що вони не заразилися – в іншому разі хвороба мала вже проявитись.

У THL зазначили, що найімовірніше ці люди не могли передати вірус далі, навіть якщо заразилися. Відстеження контактів людей, які підчепили цей штам, починають з останніх двох діб перед тим, як у них проявилися симптоми. Жодного підтвердженого випадку захворювання серед фінських громадян немає.

Нагадаємо, кілька людей ймовірно заразилися хантавірусом від хворої громадянки Нідерландів після того, як вона висадилася з лайнера і намагалась дістатись додому. Зокрема, хворобу підозрюють у стюардеси рейсу KLM та жінки з Іспанії, яка летіла тим самим літаком.

У Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

12 травня борт круїзного лайнера залишили останні пасажири й частина екіпажу, а судно вирушило у Нідерланди.

Хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius француженки - cимптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. Тест виявився позитивним також в одного з 14 пасажирів-іспанців.