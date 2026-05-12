В Угорщині починає роботу новий уряд

В Угорщині 12 травня відбулося офіційне призначення нового уряду Петера Мадяра від опозиційної "Тиси", що завершує процес зміни влади в країні після "епохи Віктора Орбана".

Про це повідомляє 444, пише "Європейська правда".

Формальності з призначенням уряду розпочалися вдень, за участю президента Угорщини Тамаша Шуйока, вже офіційно призначеного прем’єром Петера Мадяра та обраних ним кандидатів на 16 міністерських посад. Журналісти звернули увагу, що Шуйок намагається не потрапляти на спільні фото.

Після 16 години почалася церемонія призначення у парламенті. Перше урядове засідання планують на 13 травня.

Міністеркою закордонних справ стає Аніта Орбан, міністром оборони – Ромулус Русін-Сенді, у минулому військовий.

Міністерство економіки й енергетики очолив Іштван Капітань, Мінфін – Андраш Міклош Карман. Основним міністром офісу прем’єра призначений Дьйордь Балінт Руфф.

З трансляції церемонії присяги у парламенті

Нагадаємо, новий парламент Угорщини, де "Тиса" має абсолютну більшість, зібрався на перше засідання 9 травня. Тоді ж Петер Мадяр офіційно вступив на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомляли, після зміни влади Угорщина перегляне проєкт розширення АЕС "Пакш", який доручили росіянам.

Також переглянуть законодавство "епохи Орбана" про заборони для контенту, пов’язаного з ЛГБТ+, після того як Суд ЄС визнав, що воно порушує закони Євросоюзу.