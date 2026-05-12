ЗМІ: Польща направила ноту США після втечі ексміністра

У вівторок в другій половині дня Міністерство закордонних справ Польщі надіслало посольству США у Варшаві ноту щодо в’їзду колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнева Зьобро на територію Сполучених Штатів.

Про це стало відомо Onet, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином нота через посольство надійде до американського Державного департаменту.

У листі Міністерство закордонних справ нагадує, що у квітні Польща інформувала про важливість розслідувань, що тривають у Польщі щодо Збігнева Зьобро та Марчина Романовського, а також про можливі наслідки надання допомоги цим особам.

"Міністерство закордонних справ буде вдячне за вказівку, зокрема, на те, який саме проїзний документ Збігнев Зьобро використав для перетину кордону з метою в’їзду до США, а також на дату в’їзду", – йдеться в ноті.

Колишній міністр юстиції, депутат від партії "Право і справедливість" Збігнев Зьобро повідомив у неділю, що перебуває у Сполучених Штатах. Він заявив, що не втік з Польщі і користується документом, виданим йому разом із правом на притулок, яке він отримав в Угорщині.

Дипломатичний паспорт Зьобро був анульований главою МЗС Радославом Сікорським у листопаді минулого року. У грудні йому також анулювали звичайний польський паспорт.

З учорашньої заяви речника МЗС Польщі випливає, що нота щодо Зьобро буде також надіслана до угорського МЗС.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У Польщі він опинився під серією розслідувань за ймовірні порушення, скоєні під час перебування на посаді. Серед іншого, йому закидають зловживання з коштами підпорядкованого Мін’юсту Фонду справедливості.

10 травня стало відомо, що Зьобро виїхав з Угорщини до США.

Польська влада з’ясовує обставини того, як Зьобро виїхав з Угорщини до США.