Тисячі людей протестували у Франції проти скорочення бюджетних видатків

Десятки тисяч протестувальників у четвер вийшли на вулиці французьких міст, відгукнувшись на заклик профспілок, які виступають проти планів різкого скорочення видатків у бюджеті на наступний рік.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ, вдень у протестах по всій країні взяли участь близько 85 тисяч осіб – менш ніж половина від кількості, зафіксованої на той самий час під час страйків і демонстрацій у вересні.

За даними профспілки CGT, протести були заплановані більш ніж у 240 населених пунктах Франції, зокрема в Діжоні, Пуатьє та Монпельє.

Студенти з фаєрами заблокували вхід до однієї з паризьких шкіл, також у деяких інших регіонах країни школи були заблоковані.

Для забезпечення порядку було залучено близько 76 тисяч поліцейських.

Профспілки прагнуть зберегти тиск на президента Емманюеля Макрона та його нового прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, який поспішає встигнути у парламентські терміни, щоб розблокувати глухий кут у переговорах щодо бюджету з політичними опонентами.

Макрон і його прем’єр, який досі формує уряд, мають узяти під контроль державні фінанси другої за величиною економіки єврозони – за подальшими кроками уважно стежать партнери по ЄС, рейтингові агентства та фінансові ринки.

Однак лідери профспілок, зокрема найбільшої профспілки Франції CFDT та радикальної CGT, вимагають більше витрат на сферу державних послуг, скасування підвищення пенсійного віку та вищих податків для багатих.

Останній прем’єр Макрона Франсуа Байру був усунутий парламентом через заплановане скорочення бюджету на 44 мільярди євро. Лекорню пообіцяв відхід від цих планів.

Зазначимо, французький президент Макрон, як очікується, оголосить склад нового уряду цими вихідними – 4-5 жовтня.

