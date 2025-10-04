СМИ: В Бельгии задержали сотрудника службы безопасности по обвинению в шпионаже

В Бельгии сотрудника службы безопасности арестовали и обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как указано, подозреваемого взяли под стражу в четверг, и в тот же день был проведен обыск в его доме. Следственный судья позже освободил его под строгие условия.

Один из источников сообщил, что обвинения связаны со шпионажем в пользу Китая, добавив, что этого человека завербовали из-за его доступа к международным дипломатическим кругам Брюсселя.

В Брюсселе расположены многие институты ЕС, штаб-квартира НАТО, около 100 международных организаций и 300 иностранных дипломатических миссий.

Напомним, во вторник Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в связи со шпионским скандалом в австрийской нефтегазовой и химической группе OMV.

СМИ ранее писали, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.