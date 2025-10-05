У Польщі піднімали авіацію через атаку Росії на Львів

Польські винищувачі та винищувачі союзників були підняті в повітряному просторі Польщі через масовану атаку РФ на Україну, коли під ударом опинився, зокрема, Львів.

Про це після 4:00 ранку повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".

Як повідомило Оперативне командування, "в ніч з 4 на 5 жовтня 2025 року Російська Федерація в черговий раз завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України".

"З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування Збройних сил Польщі активізувало всі необхідні процедури. Польська та союзницька авіація інтенсивно працює в нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності" – запевняють у комюніке.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо на територіях, прилеглих до загрозливого району", – пояснюється в повідомленні.

Відомо, що Польща піднімала в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 28 вересня.

Крім того, переважна більшість поляків підтримують збиття російських винищувачів у випадку, якщо вони порушили повітряний простір країни-члена НАТО.