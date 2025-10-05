В Польше поднимали авиацию из-за атаки России на Львов

Польские истребители и истребители союзников были подняты в воздушном пространстве Польши из-за массированной атаки РФ на Украину, когда под ударом оказался, в частности, Львов.

Об этом после 4:00 утра сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает "Европейская правда".

Как сообщило Оперативное командование, "в ночь с 4 на 5 октября 2025 года Российская Федерация в очередной раз наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины".

"С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши активизировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация интенсивно работает в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", – уверяют в коммюнике.

"Эти меры имеют превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к угрожающему району", – поясняется в сообщении.

Известно, что Польша поднимала в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине в ночь на 28 сентября.

Кроме того, подавляющее большинство поляков поддерживают сбивание российских истребителей в случае, если они нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО.