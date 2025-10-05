Прем'єр Чехії привітав ANO з перемогою на виборах

Прем'єр-міністр Чехії і лідер коаліції SPOLU ("Разом": ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Петр Фіала привітав рух ANO Андрея Бабіша з перемогою на виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

На пресконференції у виборчому штабі він заявив, що поважає результат голосування. Він подякував усім виборцям і особливо тим, хто підтримав SPOLU.

Фіала проконсультується всередині партії щодо свого майбутнього в ODS після поразки на виборах. Перший заступник голови ODS Збінек Станюра, який не захистив свій депутатський мандат на виборах, сьогодні також не визначиться зі своєю партійною позицією.

Фіала заявив, що розгляне подальші кроки в найближчі дні. "Ніхто не повинен очікувати, що я буду у відставці або втомлений. Я звик до думки меншості", – сказав він. Він продовжить боротися за те, щоб країна залишалася вільною і орієнтованою на Захід.

"Голоси, які не впали цього разу, але були сконцентровані на користь ANO, були вирішальними. Результат очевидний і повинен бути прийнятий демократичним шляхом", – сказав Фіала.

За словами Фіали, коаліція SPOLU, що складається з ODS, KDU-ČSL і TOP 09, все ще має сенс. Комітети окремих партій приймуть рішення про подальший розвиток подій, сказав він. "Я вірив і вірю в цей проєкт. Я вважаю, що він має сенс, навіть якщо ми повинні подумати про його форму", – сказав Фіала. Однак він підкреслив, що це його особиста відповідь. "Чи має це сенс для всіх учасників, покаже розвиток подій і дебати в наших партіях і між нашими партіями в найближчі місяці", – додав Фіала.

За результатами виборів владна коаліція SPOLU здобула 23,4% голосів і може отримати 52 місця. У руху ANO експрем’єра Андрея Бабіша 34,5% голосів.

Президент Петр Павел вважає, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів не будуть простими.

