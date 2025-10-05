Премьер Чехии поздравил ANO с победой на выборах

Премьер-министр Чехии и лидер коалиции SPOLU ("Вместе": ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Петр Фиала поздравил движение ANO Андрея Бабиша с победой на выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

На пресс-конференции в избирательном штабе он заявил, что уважает результат голосования. Он поблагодарил всех избирателей и особенно тех, кто поддержал SPOLU.

Фиала проконсультируется внутри партии относительно своего будущего в ODS после поражения на выборах. Первый заместитель председателя ODS Збинек Станюра, который не защитил свой депутатский мандат на выборах, сегодня также не определится со своей партийной позицией.

Фиала заявил, что рассмотрит дальнейшие шаги в ближайшие дни. "Никто не должен ожидать, что я буду в отставке или уставший. Я привык к мнению меньшинства", – сказал он. Он продолжит бороться за то, чтобы страна оставалась свободной и ориентированной на Запад.

"Голоса, которые не упали в этот раз, но были сконцентрированы в пользу ANO, были решающими. Результат очевиден и должен быть принят демократическим путем", – сказал Фиала.

По словам Фиалы, коалиция SPOLU, состоящая из ODS, KDU-ČSL и TOP 09, все еще имеет смысл. Комитеты отдельных партий примут решение о дальнейшем развитии событий, сказал он. "Я верил и верю в этот проект. Я считаю, что он имеет смысл, даже если мы должны подумать о его форме", – сказал Фиала. Однако он подчеркнул, что это его личный ответ. "Имеет ли это смысл для всех участников, покажет развитие событий и дебаты в наших партиях и между нашими партиями в ближайшие месяцы", – добавил Фиала.

По результатам выборов правящая коалиция SPOLU получила 23,4% голосов и может получить 52 места. У движения ANO экс-премьера Андрея Бабиша 34,5% голосов.

Президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми.

