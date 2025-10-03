Президент Чехії прогнозує непрості переговори про коаліцію після виборів
Чеський президент Петр Павел вважає, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів не будуть простими, зокрема через розбіжності між нинішньою урядовою коаліцією та опозицією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Павел поспілкувався з журналістами у селі Черноучек на півночі Чехії, де разом із дружиною віддав свій голос на виборах до нижньої палати парламенту.
За його словами, передвиборча атмосфера була досить напруженою, і як коаліційні, так і опозиційні партії Чехії протистояли одна одній.
"Шукати мости через вириті рови, мабуть, не буде зовсім просто. Так само як і не буде просто скласти більшість на Снемовні (вулиця, де розташована будівля нижньої палати парламенту Чехії. – Ред.). Тому я думаю, що переговори, мабуть, не будуть простими", – сказав президент Чехії.
Він також висловив сподівання, щоб явка на виборах була принаймні на тому ж рівні, що і чотири роки тому – тоді вона перевищила 65%, і закликав виборців, які не визначились, використати своє право проголосувати.
У Чехії в п’ятницю почалось дводенне голосування на парламентських виборах. В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрея Бабіша і він має реальні шанси повернутись на прем’єрську посаду.
