ЦИК Грузии сообщила об уверенной победе "Грузинской мечты" на местных выборах

На выборах в органы местного самоуправления в Грузии уверенную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом свидетельствуют официальные данные ЦИК Грузии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Кандидаты "Грузинской мечты" победили во всех городах и муниципалитетах, в частности в Тбилиси, где Каха Каладзе займет должность мэра на третий срок. В 26 муниципалитетах у кандидатов правящей партии не было соперников. Значительная часть прозападной оппозиции голосование бойкотировала.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени, после чего проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал экзит-пол. Согласно этим данным, Каладзе набирал на выборах мэра Тбилиси 77,4%, а "Грузинская мечта" в столице – более 76% голосов.

Лидеры правящей партии, в частности миллиардер Бидзина Иванишвили, после этого объявили о победе и поздравили сторонников.

В то же время часть оппозиции проводила митинг в центре столицы, заявляя о планах "мирного свержения власти". Протестующие, в частности, попытались занять президентский дворец.

Премьер Ираклий Кобахидзе еще до окончания голосования заявил, что во всех муниципалитетах и городах правящая партия побеждает, набирая более 70% голосов.

За выборами наблюдают 28 международных организаций – почти в 13 раз меньше, чем на муниципальных выборах 2021 года. Тогда в первом туре было аккредитовано 1024 международных наблюдателя, а во втором – 1102. Наибольшее количество наблюдателей (20) на этот раз зарегистрировала сербская ассоциация ALTERFACT. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ миссию в Грузию не направило, поскольку приглашение поступило менее чем за месяц до голосования.

Крупные оппозиционные партии – в частности "Коалиция за перемены" и "Единое национальное движение", занявшие, по данным ЦИК, второе и третье места на парламентских выборах 2024 года, – бойкотировали голосование. В выборах также не участвовали "Федералисты" и несколько других прозападных сил.

День выборов многие оппозиционные политики встретили в тюрьмах и СИЗО, где они находятся по различным обвинениям.

