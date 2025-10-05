Президент Чехії в неділю вранці почне післявиборчі консультації з лідерами партій

Президент Чехії Петр Павел в неділю вранці в Празькому граді розпочне післявиборчі консультації з головами політичних партій і рухів, які пройшли до Палати депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Сьогодні він прийме голів ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 і STAN, а подальші зустрічі заплановані на понеділок. Спочатку Павел зустрінеться з лідером партії ANO, яка перемогла на виборах, Андреєм Бабішем, який вже провів переговори в суботу ввечері про можливу післявиборчу співпрацю з представниками партії "Автомобілісти за власну партію" та SPD.

Потім Павел зустрінеться з лідером ODS і прем'єр-міністром Петром Фіалою, потім з лідером Народної партії Мареком Виборним, потім з лідером партії TOP 09 Маркетою Пекаровою Адамовою і, нарешті, з лідером руху STAN Вітом Ракушаном.

О 16:00 президент прокоментує цю зустріч на пресконференції.

У серпневому інтерв'ю Павел заявив, що готовий не затягувати процес формування уряду і не ставити попередніх умов. Він вважає, що новий кабінет буде сформований відносно скоро, принаймні таке враження склалося у нього із заяв представників найсильніших партій. Президент раніше висловлював переконання, що в майбутньому уряді суб'єкти, які хочуть вийти з Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО), не повинні мати права голосу у зовнішній політиці та політиці безпеки.

Рух ANO переміг на виборах, отримавши майже 34,5% голосів, за ним слідує коаліція SPOLU з 23,4% і STAN з 11,2%.

