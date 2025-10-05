Президент Чехии в воскресенье утром начнет послевыборные консультации с лидерами партий

Президент Чехии Петр Павел в воскресенье утром в Пражском граде начнет послевыборные консультации с главами политических партий и движений, которые прошли в Палату депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Сегодня он примет глав ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN, а дальнейшие встречи запланированы на понедельник. Сначала Павел встретится с лидером победившей на выборах партии ANO Андреем Бабишем, который уже провел переговоры в субботу вечером о возможном послевыборном сотрудничестве с представителями партии "Автомобилисты за собственную партию" и SPD.

Затем Павел встретится с лидером ODS и премьер-министром Петром Фиалой, затем с лидером Народной партии Мареком Выборным, затем с лидером партии TOP 09 Маркетой Пекаровой Адамовой и, наконец, с лидером движения STAN Витом Ракушаном.

В 16:00 президент прокомментирует эту встречу на пресс-конференции.

В августовском интервью Павел заявил, что готов не затягивать процесс формирования правительства и не ставить предварительных условий. Он считает, что новый кабинет будет сформирован относительно скоро, по крайней мере такое впечатление сложилось у него из заявлений представителей сильнейших партий. Президент ранее высказывал убеждение, что в будущем правительстве субъекты, которые хотят выйти из Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), не должны иметь права голоса во внешней политике и политике безопасности.

Движение ANO победило на выборах, получив почти 34,5% голосов, за ним следует коалиция SPOLU с 23,4% и STAN с 11,2%.

Подробно о возможных раскладах по итогам выборов читайте в статье Шанс для России, угроза для ВСУ.