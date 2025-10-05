Укр Рус Eng

Президентка Молдови закликала до посиленої підтримки України через щоденний терор РФ

Новини — Неділя, 5 жовтня 2025, 11:00 — Іванна Костіна

Президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити і прискорити допомогу Україні на тлі останніх атак Росії.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

За словами Санду, війна Росії проти України – це щоденний терор.

"Лише протягом двох днів вона бомбила пасажирські потяги та завдала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей і заблокувати їхнє пересування. Це воєнні злочини. Україна потребує більшої і швидшої підтримки, щоб врятувати життя і захистити свою свободу", – написала президентка Молдови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

У ніч проти 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Вже відомо, що п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били по інфраструктурі, що забезпечує життя людей, та закликав партнерів надати більше захисту.

