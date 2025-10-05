Президент Молдовы призвала к усиленной поддержке Украины из-за ежедневного террора РФ

Президент Молдовы Майя Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине на фоне последних атак России.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

По словам Санду, война России против Украины – это ежедневный террор.

"Только в течение двух дней она бомбила пассажирские поезда и нанесла удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение. Это военные преступления. Украина нуждается в большей и быстрой поддержке, чтобы спасти жизни и защитить свою свободу", – написала президент Молдовы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.

В ночь на 5 октября Россия запустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под атакой были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

Уже известно, что пять человек погибли, еще 10 пострадали.

Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне били по инфраструктуре, обеспечивающей жизнь людей, и призвал партнеров предоставить больше защиты.