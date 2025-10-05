Путин заявил, что поставка Tomahawk Украине разрушит отношения с США

Глава России Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты поставят Украине ракеты Tomahawk для дальних ударов вглубь России, то это приведет к разрушению отношений Москвы с Вашингтоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп заявил, что разочарован тем, что Путин не идет на мир, и назвал Россию "бумажным тигром" за то, что она не смогла покорить Украину. На прошлой неделе Путин нанес ответный удар, поставив под сомнение, что НАТО не является "бумажным тигром" из-за неспособности остановить продвижение России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в прошлом месяце, что Вашингтон рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, включая Москву, хотя неясно, было ли принято окончательное решение.

"Это приведет к разрушению наших отношений или, по крайней мере, тех позитивных тенденций, которые наметились в этих отношениях", – сказал Путин в видеоклипе, опубликованном в воскресенье репортером российского государственного телевидения Павлом Зарубиным.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательную информацию об объектах энергетической инфраструктуры в России, поскольку они взвешивают, посылать ли Киеву ракеты, которые могут быть использованы для таких ударов.

Но один американский чиновник и три других источника сообщили Reuters, что желание администрации Трампа отправить в Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей.

Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность действия 2 500 километров, а это означает, что если бы Украина получила эти ракеты, то Кремль и вся европейская часть России оказались бы под прицелом.

В четверг Путин заявил, что использование Tomahawk невозможно без непосредственного участия американских военнослужащих, и поэтому любая поставка таких ракет в Украину повлечет "качественно новый этап эскалации".

"Это будет означать совершенно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", – сказал Путин.

Он добавил, что Tomahawk могут нанести вред России, но она просто будет сбивать их и совершенствовать собственную противовоздушную оборону.

Путин изображает войну в Украине как переломный момент в отношениях Москвы с Западом, который, по его словам, унизил Россию после распада Советского Союза в 1991 году, расширив НАТО и посягнув на то, что он считает сферой влияния Москвы.

Западноевропейские лидеры и Украина рассматривают эту войну как захват территорий в имперском стиле и неоднократно обещали разгромить российские войска. Они утверждают, что если Россия не будет побеждена, Путин рискнет напасть на члена НАТО, что Путин неоднократно отрицал.