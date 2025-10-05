Цього року дрони шість разів порушували польоти в аеропорту Берліна

За даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), дрони шість разів цього року порушували повітряний рух лише в районі аеропорту Берліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Така кількість інцидентів ставить аеропорт в середину групи в порівнянні з 15 іншими німецькими комерційними аеропортами.

Цього року поліція Бранденбургу зафіксувала 84 безпілотники невідомого походження. За даними Міністерства внутрішніх справ, це на 26 більше, ніж за весь 2024 рік. За словами міністерства, якщо громадська безпека і порядок будуть порушені через несанкціоновану діяльність безпілотників, поліція відверне загрозу.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт планує створити центр захисту від безпілотників, і на додаток до Бремену, тепер його підтримує Бранденбург – саме через те, що Берлінський аеропорт регулярно страждає від перебоїв у роботі.

Буквально вчора було оголошено, що бременська СДПН підтримує прагнення федерального міністра внутрішніх справ полегшити збивання безпілотників. "Як голова парламентської контрольної комісії землі Бремен, я щиро вітаю вашу ініціативу щодо захисту від безпілотників", – йдеться в листі лідера бременської фракції СДПН Мустафи Гюнгьора до Добріндта.

У листі Гюнгер стверджує, що Бремен з такими компаніями, як Rheinmetall, Saab і Airbus Defence and Space, а також його портами є "особливо вразливою мішенню для шпигунства і саботажу з використанням безпілотників". Водночас ганзейське місто має значний досвід у цій сфері: воно є "центром компетенції в галузі безпілотних технологій і захисту від безпілотників". На цьому тлі він виступає за те, щоб "наша земля була розглянута в пошуку відповідного місця для запланованого центру захисту від безпілотників".

Сам Добріндт вже деякий час наполягає на створенні такого центру, який би спільно фінансувався федеральним урядом і урядами земель. Він покликаний сприяти обміну інформацією, що стосується безпеки, аналізувати загрозливі ситуації та координувати оперативні заходи. Водночас міністр внутрішніх справ наголошує, що необхідно ретельно розрізняти реальні загрози та провокації.

Як повідомлялося, міністр оборони Борис Пісторіус закликає до спокою після того, як над німецькими аеропортами неодноразово помічали безпілотники.

Пісторіус скептично ставиться до планів міністра внутрішніх справ Александера Добріндта щодо створення центру захисту від безпілотників.