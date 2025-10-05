В этом году дроны шесть раз нарушали полеты в аэропорту Берлина

По данным немецкой службы управления воздушным движением (DFS), дроны шесть раз в этом году нарушали воздушное движение только в районе аэропорта Берлина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Такое количество инцидентов ставит аэропорт в середину группы по сравнению с 15 другими немецкими коммерческими аэропортами.

В этом году полиция Бранденбурга зафиксировала 84 беспилотника неизвестного происхождения. По данным Министерства внутренних дел, это на 26 больше, чем за весь 2024 год. По словам министерства, если общественная безопасность и порядок будут нарушены из-за несанкционированной деятельности беспилотников, полиция предотвратит угрозу.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт планирует создать центр защиты от беспилотников, и в дополнение к Бремену, теперь его поддерживает Бранденбург – именно из-за того, что Берлинский аэропорт регулярно страдает от перебоев в работе.

Буквально вчера было объявлено, что бременская СДПГ поддерживает стремление федерального министра внутренних дел облегчить сбивание беспилотников. "Как председатель парламентской контрольной комиссии земли Бремен, я искренне приветствую вашу инициативу по защите от беспилотников", – говорится в письме лидера бременской фракции СДПГ Мустафы Гюнгера к Добриндту.

В письме Гюнгер утверждает, что Бремен с такими компаниями, как Rheinmetall, Saab и Airbus Defence and Space, а также его портами является "особенно уязвимой мишенью для шпионажа и саботажа с использованием беспилотников". В то же время ганзейский город имеет значительный опыт в этой сфере: он является "центром компетенции в области беспилотных технологий и защиты от беспилотников". На этом фоне он выступает за то, чтобы "наша земля была рассмотрена в поиске подходящего места для запланированного центра защиты от беспилотников".

Сам Добриндт уже некоторое время настаивает на создании такого центра, который бы совместно финансировался федеральным правительством и правительствами земель. Он призван способствовать обмену информацией, касающейся безопасности, анализировать угрожающие ситуации и координировать оперативные мероприятия. В то же время министр внутренних дел подчеркивает, что необходимо тщательно различать реальные угрозы и провокации.

Как сообщалось, министр обороны Борис Писториус призывает к спокойствию после того, как над немецкими аэропортами неоднократно замечали беспилотники.

Писториус скептически относится к планам министра внутренних дел Александера Добриндта по созданию центра защиты от беспилотников.