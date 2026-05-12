У Пентагоні розповіли, скільки США витратили на війну з Іраном

Станом на сьогодні війна США проти Ірану коштувала Америці вже 29 мільярдів доларів – ця оцінка виявилася вищою за цифру в 25 мільярдів, яку два тижні тому надали Конгресу високопосадовці Пентагону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

У вівторок під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників представник Пентагону Джей Герст надав оновлені дані стосовно витрат на війну в Ірані.

"Отже, на момент надання свідчень (Комітету з питань збройних сил Палати представників) ця сума становила 25 мільярдів доларів, але група Об’єднаного штабу та група контролерів постійно переглядають цю оцінку, і зараз ми вважаємо, що вона наближається до 29 мільярдів. Це пов’язано з оновленими витратами на ремонт та заміну обладнання, а також із загальними оперативними витратами на утримання персоналу в зоні бойових дій", – заявив він.

Раніше CNN повідомив, що оцінка у 25 млрд доларів, яку Герст надав Конгресу у квітні, була заниженою цифрою, яка не включає оціночну вартість ремонту значних пошкоджень американських баз на Близькому Сході.

Одне джерело зазначило, що більш точна оцінка наближається до 40–50 млрд доларів, якщо врахувати ці витрати на ремонт та заміну пошкодженого майна.

На запитання, чи може він надати Конгресу більш офіційний звіт про вартість війни з Іраном, міністр оборони Піт Гегсет відповів, що Пентагон "поділиться тим, чим може… коли це буде доречно та необхідно".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відчуває невдоволення тим, як іранська сторона веде переговори про припинення війни, і, за словами деяких його помічників, зараз він серйозніше, ніж протягом останніх тижнів, розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.

Раніше іранське інформагентство IRNA з посиланням на джерела повідомило, що Іран за посередництва Пакистану передав США офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо умов завершення війни.

Трамп заявив, що йому не подобається відповідь Ірану на останні мирні пропозиції від США, а згодом також додав, що ця відповідь є "шматком сміття".