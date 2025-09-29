У Німеччині пропонують створити в Баварії "центр безпілотників"

Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер разом з федеральним міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом хочуть вдосконалити захист від безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами Зьодера, баварська поліція повинна отримати можливість збивати дрони "дуже швидко і незалежно".

"Перехоплювати, а не чекати. Це має бути чітким пріоритетом", – сказав Зьодер.

У цьому питанні державна поліція має співпрацювати з Бундесвером. Відповідний земельний закон готується до ухвалення.

Крім того, в баварському "центрі безпілотників" мають бути розроблені відповідні "дрони-перехоплювачі" і "мисливські дрони".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів" для захисту східних країн від російських повітряних вторгнень.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.