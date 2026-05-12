Україна та Боснія погодили "транспортний безвіз"

З 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень, тобто двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без потреби у дозволах.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій, пише "Європейська правда".



Відповідних домовленостей досягли під час першого засідання змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєві.



До запуску "транспортного безвізу" сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.



Лібералізація перевезень дозволить зменшити адміністративне навантаження на перевізників та зробити міжнародну логістику більш прогнозованою й ефективною.



Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною в переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.

Нагадаємо, раніше "транспортний безвіз" для вантажівок з Молдовою продовжили до 2027 року.

