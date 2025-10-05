Міністр оборони Німеччини закликав до спокою після інцидентів з дронами

Міністр оборони Борис Пісторіус закликає до спокою після того, як над німецькими аеропортами неодноразово помічали безпілотники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Він сказав, що розуміє невизначеність, зазначивши, що подібних дебатів раніше не виникало. "Тому тим важливіше тверезо і спокійно дивитися на ситуацію: поки що помічені безпілотники не становили жодної конкретної загрози".

Інтерв'ю Handelsblatt було проведено до того, як у четвер і п'ятницю ввечері в аеропорту Мюнхена були помічені безпілотники. В обидва дні польоти були тимчасово припинені. Залишається незрозумілим, хто несе відповідальність за польоти безпілотників.

З точки зору Пісторіуса, Росія має на меті посіяти невизначеність за допомогою порушень повітряного простору і прольотів безпілотників.

"Йдеться про провокацію, нагнітання страху і спровокування суперечливих дебатів. Путін дуже, дуже добре знає Німеччину, як ми всі знаємо. Він також знає німецькі інстинкти і рефлекси", – сказав Пісторіус.

Пісторіус підкреслив, що Німеччина досягла значного прогресу у сфері захисту від безпілотників. Водночас, він стримав очікування від німецьких збройних сил, Бундесверу.

"Бундесвер не може бути всюди в Німеччині, де з'являються дрони, і збивати їх, – сказав він. "Набагато важливіше, щоб держава і федеральна поліція розбудовували можливості, необхідні для роботи на певній висоті", – сказав він.

Пісторіус скептично ставиться до планів міністра внутрішніх справ Александера Добріндта щодо створення центру захисту від безпілотників. "Цей центр відповідатиме лише за потенційну загрозу з боку безпілотників. Однак ми повинні очікувати, що можуть бути різні сценарії загроз, – сказав міністр оборони. "Тому нам насамперед потрібна спільна обізнаність про ситуацію в режимі 24/7-360 градусів", – сказав він.

Безпілотники, які ввечері в четвер зафіксували в Мюнхені та які призвели до призупинення роботи аеропорту, перед тим помітили над авіабазою міста Ердінг.