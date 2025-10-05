Глава МЗС Литви закликав Європу припинити нарешті імпорт російської нафти і газу
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс після останньої атаки РФ на Україну закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу.
Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".
Будріс зазначив, що Росія знову навмисно націлила сотні безпілотників і ракет на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.
"Кремль продовжує переслідувати свої терористичні цілі: заморозити, заморити голодом і тероризувати націю, щоб змусити її капітулювати. Росія не шукатиме миру, якщо її до цього не примусити", – наголосив міністр.
"Ми повинні припинити годувати її імперський апетит і покласти край державному тероризму. Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти і газу і допоможе Україні озброїтися достатньо, щоб зупинити це зло раз і назавжди?!" – запитав він.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи останні атаки РФ, зазначила, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.
Президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити і прискорити допомогу Україні на тлі останніх атак Росії.
У ніч проти 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били по інфраструктурі, що забезпечує життя людей, та закликав партнерів надати більше захисту.