Глава МИД Литвы призвал Европу прекратить наконец импорт российской нефти и газа

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис после последней атаки РФ на Украину призвал Европу положить конец импорту российской нефти и газа.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Будрис отметил, что Россия снова намеренно нацелила сотни беспилотников и ракет на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

"Кремль продолжает преследовать свои террористические цели: заморозить, заморить голодом и терроризировать нацию, чтобы заставить ее капитулировать. Россия не будет искать мира, если ее к этому не принудить", – подчеркнул министр.

"Мы должны прекратить кормить ее имперский аппетит и положить конец государственному терроризму. Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа и поможет Украине вооружиться достаточно, чтобы остановить это зло раз и навсегда?" – спросил он.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя последние атаки РФ, отметила, что так Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.

Президент Молдовы Майя Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине на фоне последних атак России.

В ночь на 5 октября Россия запустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под атакой были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне били по инфраструктуре, обеспечивающей жизнь людей, и призвал партнеров предоставить больше защиты.