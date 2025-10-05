До 250 тисяч людей вийшли на пропалестинську демонстрацію в Амстердамі

В Амстердамі втретє пройшла масова акція протесту "Червона лінія" проти позиції уряду щодо Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За словами організаторів, цього разу в ній взяли участь щонайменше 250 000 осіб.

Протестувальники, одягнені в червоне, вимагають від уряду Нідерландів вжити заходів проти Ізраїлю, щоб зупинити насильство в Газі. За даними організаторів, у двох попередніх акціях протесту "Червона лінія" в Гаазі взяли участь 100 000 і 150 000 осіб.

ANP

На початку програми на площі Музеумплейн близько 13:00 можна було побачити десятки тисяч людей. Бічні вулиці також були заповнені протестувальниками. Організатори також повідомили, що багато демонстрантів все ще перебувають на станціях поїздів і метро.

Через велике скупчення людей організатори попросили натовп розпочати марш о 13:30, що відбулося раніше, ніж планувалося. Через більш ніж півтори години після початку маршу люди все ще чекали на площі, щоб почати марш.

Щоб впоратися з напливом людей до Амстердама, голландська залізниця (NS) запустила більше поїздів. Це був вдалий крок, на думку NS, яка називає ситуацію "напруженою, але керованою". Станція Амстердам Зюйд була особливо завантажена, оскільки багато людей користувалися метро. Сьогодні метро також ходило частіше, ніж зазвичай.

"Ми повинні поважати наші міжнародні угоди", – сказав чоловік з плакатом із заявою ООН. "Всі країни повинні зробити все можливе, щоб зупинити геноцид в Газі", – йшлося в ньому. "Нідерланди є великим інвестором в Ізраїль; ми можемо надіслати сигнал, який дійсно має значення. І уряд повинен це зробити", – сказав він.

Дві попередні демонстрації "Червоної лінії" відбулися в Гаазі. Перша, у травні, зібрала, за словами організаторів, понад 100 000 людей, що зробило її найбільшою демонстрацією в Нідерландах за останні двадцять років. Місяцем пізніше, за оцінками організаторів, у другій демонстрації взяли участь 150 000 осіб. Таким чином, сьогоднішня кількість учасників, яка оцінюється в чверть мільйона, значно перевищує цю цифру.

За словами організаторів і учасників, третя демонстрація була необхідна, тому що відбувається занадто мало. "Необхідна фундаментальна зміна курсу. Проводячи червону лінію через столицю в місяць виборів, ми закликаємо політиків, політиків і жителів Нідерландів проявити рішучість".

Протест був організований кількома правозахисними організаціями, серед яких Amnesty International, Oxfam Novib, Pax і The Rights Forum. Загалом демонстрацію підтримали 134 організації.

Кілька єврейських організацій також взяли участь у демонстрації. Вони, серед іншого, хочуть дати зрозуміти, що ізраїльська політика не відповідає поглядам єврейської громади.

Тим часом, прем'єр-міністр Схооф відреагував на демонстрацію в соцмережі Х. Він сказав, що розуміє гнів, занепокоєння і відчуття безсилля людей в Амстердамі, і сподівається на план президента Трампа, спрямований на припинення вогню.

Нагадаємо, вісім осіб були затримані і 20 поліцейських отримали поранення в результаті зіткнень між пропалестинськими протестувальниками і поліцією в Барселоні.

Сотні тисяч людей пройшли маршем через центр Риму в суботу в рамках четвертого дня протестів в Італії після того, як Ізраїль перехопив міжнародну флотилію, яка намагалася доставити допомогу в Газу, і затримав її активістів.