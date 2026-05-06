Навроцький: Польща готова прийняти солдатів США, якщо Трамп вирішить вивести їх з Німеччини

Президент Польщі Кароль Навроцький у середу під час візиту до Литви заявив, що якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про скорочення чисельності американських військ у Німеччині, то в Польщі їх готові прийняти.

"У нас для цього є готова інфраструктура", – сказав польський президент.

Він також зазначив, що якомога більша присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки як країн Балтії, так і Центральної та Східної Європи "незалежно від поглядів".

"Я вважаю, що це завдання для президента Польщі в інтересах Польщі, але також в інтересах усієї Європи – переконати президента Дональда Трампа, що коли він ухвалить таке рішення щодо компонента в Німеччині, щоб ці солдати залишилися в Європі, тобто в Польщі або в одній з країн Балтії чи в іншому регіоні, це вже рішення пана президента Дональда Трампа. Я буду заохочувати до таких рішень, щоб вони залишилися в Європі, – заявив Навроцький.

Баварія, ймовірно, найбільше постраждає від нещодавнього рішення Трампа вивести 5 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини. За повідомленнями ЗМІ, виведення військ стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.

