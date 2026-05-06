Глава МЗС Німеччини закликав до реформ та поетапного розширення ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до заміни принципу одностайності в ухваленні рішень на рівні ЄС та виступив за просування поетапного розширення блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив під час промови у Фонді Конрада Аденауера у Берліні, передає Berliner Zeitung.

Згідно з пропозицією очільника німецького МЗС, на заміну принципу одностайності в ухваленні рішень має прийти голосування кваліфікованою більшістю. Держави, які не бажають або не можуть брати участь у виконанні конкретних рішень, повинні залишатися осторонь, а не перешкоджати іншим.

Вадефуль заявив, що пропозиції Німеччини вже підтримали дванадцять держав-членів ЄС. Він підкреслив, що зміни у світі вимагають від Євросоюзу швидкого реагування.

"Ми повинні стати швидшими. Цей світ рухається швидше. Він вимагає відповідей. Якщо ми, як Європейський Союз, не зможемо цього зробити, це зроблять інші. І тоді з’являться інші угруповання", – сказав глава МЗС.

Міністр попередив, що принцип одностайності може призвести до "екзистенційної небезпеки" в питаннях політики безпеки. Він підкреслив, що незгоди кількох, або навіть однієї особи, достатньо, щоб заблокувати дії всіх. Як приклад Вадефуль навів багатомісячне блокування Угорщиною кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України.

Вадефуль також хоче прискорити процес розширення ЄС, який роками гальмується. Він запропонував структурувати вступ нових членів як "поетапний процес" з фазами, які ведуть до повного вступу. У цьому контексті він згадав країни Західних Балкан, Україну та Молдову.

Минулого місяця міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вже виступав за те, щоб рішення у Європейському Союзі ухвалювалися за принципом кваліфікованої більшості замість одностайного голосування через блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

Також писали, що президент фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер поставив під сумнів ефективність принципу одностайності в ухваленні рішень в ЄС.