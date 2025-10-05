До 250 тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Амстердаме

В Амстердаме в третий раз прошла массовая акция протеста "Красная линия" против позиции правительства в отношении Израиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По словам организаторов, на этот раз в ней приняли участие не менее 250 000 человек.

Протестующие, одетые в красное, требуют от правительства Нидерландов принять меры против Израиля, чтобы остановить насилие в Газе. По данным организаторов, в двух предыдущих акциях протеста "Красная линия" в Гааге приняли участие 100 000 и 150 000 человек.

В начале программы на площади Музеумплейн около 13:00 можно было увидеть десятки тысяч людей. Боковые улицы также были заполнены протестующими. Организаторы также сообщили, что многие демонстранты все еще находятся на станциях поездов и метро.

Из-за большого скопления людей организаторы попросили толпу начать марш в 13:30, что произошло раньше, чем планировалось. Спустя более чем полтора часа после начала марша люди все еще ждали на площади, чтобы начать марш.

Чтобы справиться с наплывом людей в Амстердам, голландская железная дорога (NS) запустила больше поездов. Это был удачный шаг, по мнению NS, которая называет ситуацию "напряженной, но управляемой". Станция Амстердам Зюйд была особенно загружена, поскольку многие люди пользовались метро. Сегодня метро также ходило чаще, чем обычно.

"Мы должны уважать наши международные соглашения", – сказал мужчина с плакатом с заявлением ООН. "Все страны должны сделать все возможное, чтобы остановить геноцид в Газе", – говорилось в нем. "Нидерланды являются крупным инвестором в Израиль; мы можем послать сигнал, который действительно имеет значение. И правительство должно это сделать", – сказал он.

Две предыдущие демонстрации "Красной линии" состоялись в Гааге. Первая, в мае, собрала, по словам организаторов, более 100 000 человек, что сделало ее крупнейшей демонстрацией в Нидерландах за последние двадцать лет. Месяцем позже, по оценкам организаторов, во второй демонстрации приняли участие 150 000 человек. Таким образом, сегодняшнее количество участников, которое оценивается в четверть миллиона, значительно превышает эту цифру.

По словам организаторов и участников, третья демонстрация была необходима, потому что происходит слишком мало. "Необходимо фундаментальное изменение курса. Проводя красную линию через столицу в месяц выборов, мы призываем политиков, политиков и жителей Нидерландов проявить решимость".

Протест был организован несколькими правозащитными организациями, среди которых Amnesty International, Oxfam Novib, Pax и The Rights Forum. В целом демонстрацию поддержали 134 организации.

Несколько еврейских организаций также приняли участие в демонстрации. Они, среди прочего, хотят дать понять, что израильская политика не соответствует взглядам еврейской общины.

Тем временем, премьер-министр Схооф отреагировал на демонстрацию в соцсети Х. Он сказал, что понимает гнев, беспокойство и чувство бессилия людей в Амстердаме, и надеется на план президента Трампа, направленный на прекращение огня.

Напомним, восемь человек были задержаны и 20 полицейских получили ранения в результате столкновений между пропалестинскими протестующими и полицией в Барселоне.

Сотни тысяч людей прошли маршем через центр Рима в субботу в рамках четвертого дня протестов в Италии после того, как Израиль перехватил международную флотилию, которая пыталась доставить помощь в Газу, и задержал ее активистов.