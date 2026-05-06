Зеленський обговорив з Алієвим реалізацію двосторонніх домовленостей

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим щодо втілення двосторонніх домовленостей, укладених 25 квітня.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

Президенти України та Азербайджану обговорили низку угод, які було підписано під час візиту Зеленського наприкінці квітня.

"Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності", – написав український президент за підсумками розмови..

Він додав, що обмінявся з Алієвим деталями контактів із партнерами та узгодив наступні кроки.

Під час візиту Зеленського до Азербайджану йшлося про поглиблення співпраці щодо енергетики, економіки та гуманітарного треку, а також безпекову взаємодію.

А цього тижня президент України відвідав Вірменію для участі в саміті Європейської політичної спільноти. У кулуарах саміту Зеленський заявив про розблокування кількох напрямків у відносинах України з кількома державами, зокрема з Вірменією, Грузією та Словаччиною.