На пропалестинських протестах у Барселоні поранені 20 поліцейських, 8 осіб затримали

Вісім осіб були затримані і 20 поліцейських отримали поранення в результаті зіткнень між пропалестинськими протестувальниками і поліцією в Барселоні.

Про це повідомила поліція в неділю, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Демонстранти розгромили магазини, які, за їхніми словами, мали зв'язок з Ізраїлем, під час переважно мирного маршу з 70 000 протестувальників у суботу, повідомила поліція.

Десятки тисяч людей взяли участь в акціях протесту в Мадриді і десятках інших іспанських міст, а також в демонстраціях в Римі і Лісабоні на тлі гніву після перехоплення Ізраїлем флотилії допомоги Global Sumud, яка вирушила з Барселони, намагаючись прорвати блокаду палестинської території.

З 49 іспанців, які були затримані ізраїльськими силами на флотилії допомоги, 21 вилетить назад до Іспанії з Тель-Авіва в неділю, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю іспанському телебаченню RTVE.

Іспанія, яка визнала Палестинську державу в травні 2024 року і виступає з різкою критикою дій Ізраїлю в Газі, минулого місяця заборонила кораблям і літакам доставляти в Ізраїль зброю або авіаційне паливо військового призначення.

У п'ятницю профспілки Італії оголосили загальний страйк на підтримку флотилії, в демонстраціях по всій країні взяли участь понад 2 мільйони людей, повідомили організатори. Міністерство внутрішніх справ оцінило відвідуваність демонстрацій приблизно в 400 000.

Правий уряд Італії критично поставився до протестів.

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб.