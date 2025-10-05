Четвертий день пропалестинських протестів в Італії позначився сутичками з поліцією

Сотні тисяч людей пройшли маршем через центр Риму в суботу в рамках четвертого дня протестів в Італії після того, як Ізраїль перехопив міжнародну флотилію, яка намагалася доставити допомогу в Газу, і затримав її активістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Люди з транспарантами і прапорами, скандуючи "Вільна Палестина" та інші гасла, пройшли повз Колізей, беручи участь у марші, який, за словами організаторів, зібрав понад 1 мільйон людей, тоді як поліція оцінює цю цифру приблизно в 250 000.

"Я тут з багатьма іншими друзями, тому що вважаю, що нам усім важливо мобілізуватися індивідуально", – сказав Франческо Гальтьєрі, 65-річний музикант з Риму.".

Протест, що проходив під яскравим сонячним світлом, був мирним, на ньому були присутні студенти, діти та люди похилого віку. На ньому також був щонайменше один банер, що вітав напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, і антиізраїльські гасла.

Ближче до кінця маршу близько 200 осіб відкололися і вступили в сутичку з поліцейськими в спецзасобах біля базиліки Санта Марія Маджоре, повідомила поліція. Поліцейські відповіли сльозогінним газом і водометами.

У подальших інцидентах протестувальники підпалили кілька автомобілів і сміттєвих баків, а також кидали петарди в поліцейських, повідомила поліція, додавши, що вони затримали 12 підозрюваних і записали імена 262 осіб.

Після того, як Ізраїль почав блокувати флотилію пізно ввечері в середу, протести спалахнули по всій Європі та в інших частинах світу, але в Італії вони відбувалися щодня і в багатьох містах.

У п'ятницю профспілки оголосили загальний страйк на підтримку флотилії, в демонстраціях по всій країні взяли участь понад 2 мільйони людей, повідомили організатори. Міністерство внутрішніх справ оцінило відвідуваність демонстрацій приблизно в 400 000.

Правий уряд Італії критично поставився до протестів.

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб.