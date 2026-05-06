В уряді Чехії невдоволені проведенням першого з'їзду судетських німців у Брно

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш незадоволений запланованим з'їздом судетських німців у Брно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За його словами, ніхто з представників чеського уряду не візьме в ньому участі, а також він висловив занепокоєння щодо можливого погіршення відносин з Німеччиною. Захід, запланований на 22–25 травня, відбудеться в Чехії вперше.

"Це не радісна справа. Коротко кажучи, тут все ще є покоління людей, які досі не змирилися з цією справою", – сказав Бабіш.

Позиція щодо з'їзду обговорювалася депутатами у вівторок, і обговорення має продовжитися у середу ввечері. У проєкті резолюції коаліція партій ANO, SPD та "Автомобілістів" хоче, щоб нижня палата не дала згоди на організацію з'їзду судетських німців у Чехії. Згідно з проєктом, Палата депутатів також має закликати організаторів відмовитися від проведення заходу.

"Ми, звичайно, не хочемо, щоб це погіршило наші відносини з Німеччиною. Ми дивимося в майбутнє, для нас Німеччина є стратегічним, економічно найважливішим партнером", – сказав Бабіш. Він сподівається, що весь захід пройде мирно, що він не спричинить жодних сутичок між людьми та не зашкодить відносинам Чехії з Німеччиною.

Прем'єр-міністр ще раз наголосив, що організовувати з'їзд судетських німців на чеській території – це погана ідея. "Ми, як уряд, точно не братимемо в ньому участі", – запевнив прем'єр-міністр.

За словами віцепрем'єра Карела Гавлічека, відносини з Німеччиною були врегульовані в минулому. "Було проведено чітку, товсту межу, і немає сенсу знову роз'ятрювати старі рани", – зазначив він.

Із 1950-их років у різних німецьких містах щороку відбувався з'їзд судетських німців – тих мільйонів етнічних німців, які проживали на території сучасної Чехії та були вигнані з батьківщини після завершення Другої світової війни. Торік стало відомо, що зустріч земляків та їхніх нащадків, яка щорічно відбувається на Трійцю, в 2026 році вперше в історії пройде на історичній батьківщині – у чеському Брно.

"Багатьом людям літнього віку це може принести примирення. Натомість для більш молодих цей Конгрес судетських німців буде нагодою встановити нові контакти та краще познайомитися з країною їхніх предків ", – розповідав Бернд Поссельт, голова Земляцтва судетських німців у ФРН. За словами Поссельта, для обох сторін це шанс поглибити вже наявні дружні контакти.

У 2024 році міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею схилити Україну до мирних переговорів з Росією, згадавши про "кишенькових Чемберленів".

Глава польського МЗС мав на увазі прем'єр-міністра Британії Невіла Чемберлена 1937-40 років – прибічника політики "умиротворення" диктатора Адольфа Гітлера, одного із підписантів Мюнхенської угоди про приєднання Судетської області Чехословаччини до Німеччини. Його стратегія, втім, не відвернула Другу світову війну.

У Чехії також неодноразово згадували про приклад Судетів, коли йшлося про намагання примусити Україну до поступок.