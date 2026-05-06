У Греції затримали двох офіцерів корабля, що потонув дорогою до України

У порту грецького острова Андрос заарештували капітана та вахтового офіцера турецького вантажного судна, яке затонуло біля острова в Егейському морі рано в середу без людських жертв, тоді як влада зосередилася на вжитті превентивних заходів для запобігання розливу нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Судно Corsage C під прапором Вануату прямувало з Албанії до України з 3 000 тонн соди на борту, коли натрапило на скелі біля північного узбережжя Андроса і затонуло. Екіпаж судна складався з восьми турків та одного громадянина Азербайджану, всі вони, за повідомленнями, перебувають у доброму здоров’ї.

52-річному капітану та 32-річному вахтовому офіцеру висунуто звинувачення, зокрема у недбалості, що призвела до аварії судна. Точні причини затоплення судна розслідуються.

Влада розгорнула масштабну операцію з метою запобігання екологічному збитку від аварії судна Corsage C, яке перевозило в своїх баках невизначену кількість палива.

Два спеціалізовані судна берегової охорони для очищення були відправлені на місце події з порту Рафіна у східній Аттиці, а навколо затонулого судна встановлювали плавучий боновий загороджувач, щоб уловлювати паливо, яке може витекти, перш ніж воно досягне берегів Андроса або інших сусідніх островів.

