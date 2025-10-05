ЄС відреагував на вибори у Грузії, що проходили на тлі репресій

ЄС охарактеризував місцеві вибори у Грузії, які відбулися 4 жовтня, як неконкурентні і непрозорі.

Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС Каї Каллас і єврокомісарки з розширення Марти Кос, повідомляє "Європейська правда".

Вони відзначили, що вибори проходили на тлі масштабних репресій проти інакомислення.

"Багатомісячні рейди на незалежні ЗМІ, прийняття законів, спрямованих проти громадянського суспільства, ув'язнення опонентів та активістів, а також поправки до виборчого кодексу на користь правлячої партії різко знизили можливість проведення конкурентних виборів. Значна частина опозиції бойкотувала ці вибори, а явка виборців була відносно низькою", – йдеться у заяві.

Крім того, як зазначається, відмова грузинської влади вчасно запросити міжнародних спостерігачів, зокрема ОБСЄ/БДІПЛ, підірвала прозорість виборчого процесу і перешкоджала проведенню надійного міжнародного моніторингу.

"Велика кількість людей постійно протестувала проти репресивної політики керівної партії "Грузинська мрія". Ми закликаємо звільнити всіх свавільно затриманих", – йдеться у заяві.

У ЄС закликали також до спокою та стриманості у післявиборчий період і закликали владу захищати права громадян на свободу зібрань та вираження поглядів.

"Насамкінець, Європейський Союз рішуче відкидає і засуджує дезінформацію щодо ролі ЄС у Грузії та засуджує особисті напади на посла Європейського Союзу в Грузії", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, один із головних організаторів мітингу Паата Бурчуладзе проголосив створення Національних зборів, заявивши, що відтепер влада в країні перейшла до рук народу, і закликав МВС не перешкоджати людям і затримати лідерів "Грузинської мрії".

Відразу після нього виступив один із лідерів "Національного руху" Муртаз Зоделава, який закликав "чоловічу силу" протесту попрямувати до президентської резиденції на Атонелі.

У результаті натовп спробував штурмувати палац, сталися сутички. Спецназ застосував водомети і сльозогінний газ, протестувальники закидали силовиків камінням, підпалили барикади.

За підсумками подій 4 жовтня Паату Бурчуладзе перевели в клініку Healthycore. Пізніше МВС Грузії повідомило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що план із заміни "Єдиного національного руху" на "Лело" і "Гахарія за Грузію", підготовлений Deep State, провалився, і підкреслив, що буде зроблено все для повної нейтралізації "Нацруху"