ЕС отреагировал на выборы в Грузии, проходившие на фоне репрессий

ЕС охарактеризовал местные выборы в Грузии, которые состоялись 4 октября, как неконкурентные и непрозрачные.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос, сообщает "Европейская правда".

Они отметили, что выборы проходили на фоне масштабных репрессий против инакомыслия.

"Многомесячные рейды на независимые СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение оппонентов и активистов, а также поправки в избирательный кодекс в пользу правящей партии резко снизили возможность проведения конкурентных выборов. Значительная часть оппозиции бойкотировала эти выборы, а явка избирателей была относительно низкой", – говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается, отказ грузинских властей вовремя пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, подорвал прозрачность избирательного процесса и препятствовал проведению надежного международного мониторинга.

"Большое количество людей постоянно протестовало против репрессивной политики правящей партии "Грузинская мечта". Мы призываем освободить всех произвольно задержанных", – говорится в заявлении.

В ЕС призвали также к спокойствию и сдержанности в послевыборный период и призвали власти защищать права граждан на свободу собраний и выражения взглядов.

"Наконец, Европейский Союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию о роли ЕС в Грузии и осуждает личные нападения на посла Европейского Союза в Грузии", – говорится в заявлении.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что отныне власть в стране перешла в руки народа, и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров "Грузинской мечты".

Сразу после него выступил один из лидеров "Национального движения" Муртаз Зоделава, который призвал "мужскую силу" протеста направиться к президентской резиденции на Атонели.

В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие забросали силовиков камнями, подожгли баррикады.

По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore. Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что план по замене "Единого национального движения" на „Лело" и "Гахария за Грузию", подготовленный Deep State, провалился, и подчеркнул, что будет сделано все для полной нейтрализации "Нацдвижения"