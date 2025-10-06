Новому уряду Франції вже погрожують вотумом недовіри

У Франції Соціалістична партія погрожує вотумом недовіри уряду на чолі з прем’єром Себастьєном Лекорню, формування якого завершили у неділю, 5 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив перший секретар партії Олів'є Фор, якого цитує Le Figaro.

Фор вимагає провести нові парламентські дебати щодо суперечливої реформи пенсійної системи 2023 року, щоб "до кінця грудня мати змогу скасувати її", інакше соціалісти ініціюватимуть вотум недовіри уряду Лекорню.

"Якщо уряд готовий дозволити провести цю дискусію і якщо до кінця грудня у нас буде можливість скасувати пенсійну реформу, тоді я готовий сказати, що я готовий грати в цю гру до кінця", – сказав депутат-соціаліст.

В іншому випадку, "я не бачу, що може завадити нам проголосувати за вотум недовіри", додав він.

Як відомо, ввечері 5 жовтня Лекорню завершив формування свого уряду. Повідомляли, що глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро зберіг свою посаду.

Ще одне ключове для України Міністерство оборони Франції очолить колишній міністр фінансів Бруно Ле Мер.

Нагадаємо, Лекорню, який досі опікувався Міністерством оборони, заступив на прем’єрську посаду після вимушеної відставки Франсуа Байру.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

