Во Франции Социалистическая партия угрожает вотумом недоверия правительству во главе с премьером Себастьеном Лекорню, формирование которого завершили в воскресенье, 5 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил первый секретарь партии Оливье Фор, которого цитирует Le Figaro.

Фор требует провести новые парламентские дебаты по противоречивой реформе пенсионной системы 2023 года, чтобы "до конца декабря иметь возможность отменить ее", иначе социалисты будут инициировать вотум недоверия правительству Лекорню.

"Если правительство готово позволить провести эту дискуссию и если до конца декабря у нас будет возможность отменить пенсионную реформу, тогда я готов сказать, что я готов играть в эту игру до конца", – сказал депутат-социалист.

В противном случае, "я не вижу, что может помешать нам проголосовать за вотум недоверия", добавил он.

Как известно, вечером 5 октября Лекорню завершил формирование своего правительства. Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сохранил свою должность.

Еще одно ключевое для Украины Министерство обороны Франции возглавит бывший министр финансов Брюно Ле Мэр.

Напомним, Лекорню, который до сих пор занимался Министерством обороны, заступил на премьерский пост после вынужденной отставки Франсуа Байру.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

