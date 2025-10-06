Європарламент обговорить вотум недовіри Єврокомісії на вимогу лівих і групи Орбана

У понеділок, 6 жовтня, Європейський парламент проведе дебати щодо вотуму недовіри чинному складу Європейської комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн – на вимогу депутатських груп "Ліві" та "Патріоти за Європу".

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, з посиланням на порядок денний сесії 6-9 жовтня 2025 року.

Група угорського прем'єра Віктора Орбана "Патріоти за Європу" та група "Ліві" ініціювали голосування за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн та її Єврокомісії.

Голосування відбудеться у четвер, 9 жовтня, о 13:00 за київським часом.

Групи "Ліві" та "Патріоти за Європу" виступили з окремими поданнями щодо вотуму недовіри, тому голосувати будуть двічі.

Дебати щодо імпічменту Єврокомісії розпочнуться в понеділок, 6 жовтня, відразу після відкриття засідання сесії Європарламенту о 18:00 за Києвом.

Як йдеться в тексті відповідного подання, який є у розпорядженні "Європейської правди", "Ліві" звинувачують фон дер Ляєн у втраті довіри Європарламенту "через невиконання зобов’язань щодо прозорості, підзвітності та дотримання міжнародного права".

"Патріоти за Європу" натомість вважають, що "Євросоюз сьогодні слабкіший, ніж будь-коли, через постійні невдачі президентки Єврокомісії у вирішенні найнагальніших проблем, таких як економічний та соціальний занепад ЄС, тривожна ситуація у сфері безпеки, брак прозорості та підзвітності у процесі прийняття рішень, загроза свободі вираження думки" тощо.

Обидва подання про вотум недовіри Єврокомісії критикують нещодавно укладені угоди ЄС про торгівлю з державами МЕРКОСУР та Сполученими Штатами.

Для подання вотуму недовіри Європейській комісії необхідно зібрати підписи мінімум 72 депутатів Європарламенту.

Для відставки Єврокомісії необхідно отримати дві третини голосів від числа тих, хто голосував, які мають складати більшість голосів усіх євродепутатів.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 липня Європарламент вже не підтримав вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, ініційований румунськими ультраправими.

З початку другого терміну Урсули фон дер Ляєн у грудні 2024 року, Єврокомісію критикують за недостатню відкритість.