Европарламент обсудит вотум недоверия Еврокомиссии по требованию левых и группы Орбана

В понедельник, 6 октября, Европейский парламент проведет дебаты по вотуму недоверия действующему составу Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен – по требованию депутатских групп "Левые" и "Патриоты за Европу".

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, со ссылкой на повестку дня сессии 6-9 октября 2025 года.

Группа венгерского премьера Виктора Орбана "Патриоты за Европу" и группа "Левые" инициировали голосование за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен и ее Еврокомиссии.

Голосование состоится в четверг, 9 октября, в 13:00 по киевскому времени.

Группы "Левые" и "Патриоты за Европу" выступили с отдельными представлениями по вотуму недоверия, поэтому голосовать будут дважды.

Дебаты по импичменту Еврокомиссии начнутся в понедельник, 6 октября, сразу после открытия заседания сессии Европарламента в 18:00 по Киеву.

Как говорится в тексте соответствующего представления, который есть в распоряжении "Европейской правды", „Левые" обвиняют фон дер Ляйен в потере доверия Европарламента "из-за невыполнения обязательств по прозрачности, подотчетности и соблюдению международного права".

"Патриоты за Европу" считают, что "Евросоюз сегодня слабее, чем когда-либо, из-за постоянных неудач президента Еврокомиссии в решении самых насущных проблем, таких как экономический и социальный упадок ЕС, тревожная ситуация в сфере безопасности, недостаток прозрачности и подотчетности в процессе принятия решений, угроза свободе выражения мнения" и тому подобное.

Оба представления о вотуме недоверия Еврокомиссии критикуют недавно заключенные соглашения ЕС о торговле с государствами МЕРКОСУР и Соединенными Штатами.

Для представления вотума недоверия Европейской комиссии необходимо собрать подписи минимум 72 депутатов Европарламента.

Для отставки Еврокомиссии необходимо получить две трети голосов от числа голосовавших, которые должны составлять большинство голосов всех евродепутатов.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.

С начала второго срока Урсулы фон дер Ляйен в декабре 2024 года, Еврокомиссию критикуют за недостаточную открытость.