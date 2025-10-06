Лекорню пояснив, чому вирішив піти з посади прем’єра Франції

Себастьєн Лекорню, який у понеділок оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Франції, виступив з публічною заявою, в ході якої, зокрема, озвучив причини такого рішення.

Його заяву наводить Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Лекорню зазначив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

Він пояснив, що "намагався налагодити співпрацю із соціальними партнерами, роботодавцями, силами, що представляють профспілки працівників, зокрема з питань, які вже протягом багатьох тижнів були предметом суперечок", таких як страхування від безробіття, важкі умови праці, соціальне забезпечення, щоб "відновити паритет" і "скласти план дій" на основі спільних засад.

За словами Лекорню, три причини не дозволяли йому більше залишатися прем'єр-міністром. По-перше, він згадує той факт, що політичні партії "інколи вдавали, що не помічають змін, глибокого розриву, який означав невикористання статті 49.3 Конституції (спецпроцедура для ухвалення рішень в обхід парламенту. – Ред.)".

Крім того, на його думку, "партії продовжують займати позицію, ніби всі вони мають абсолютну більшість у Національній асамблеї".

Нарешті, "склад уряду в рамках спільної платформи не був гнучким і призвів до пробудження деяких партійних апетитів, часом не без зв'язку… з майбутніми президентськими виборами", додав Лекорню.

Зранку у понеділок стало відомо, що Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку. Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів.

Після цього лідер французьких ультраправих Жордан Барделла після несподіваної відставки Лекорню вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

Водночас у Франції почали лунати заклики й до відставки президента Макрона.