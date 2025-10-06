Прем’єр Франції подав у відставку, провівши на посаді 27 днів

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню зранку у понеділок, 6 жовтня, подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як зазначено, на посаді прем'єра Лекорню провів 27 днів – найкоротший термін в історії Франції.

Єлисейський палац заявив, що Макрон прийняв заяву про відставку.

Найближчим часом Лекорню має виступити із публічною заявою.

Як відомо, ввечері 5 жовтня Лекорню завершив формування свого уряду.

Новому уряду на чолі з Лекорню одразу почали погрожувати вотумом недовіри.

Нагадаємо, Лекорню, який досі опікувався Міністерством оборони, заступив на прем’єрську посаду після вимушеної відставки Франсуа Байру.

Більшість французів не вірили, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.