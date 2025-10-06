У Франції після відставки прем’єра вимагають від Макрона піти з посади

Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон вимагає "негайного" розгляду пропозиції про імпічмент президента Емманюеля Макрона після оголошення про відставку Себастьєна Лекорню з посади прем’єр-міністра.

Про це Меланшон написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зранку у понеділок стало відомо, що Лекорню подав Макрону заяву про відставку. Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів.

"Після відставки Себастьєна Лекорню ми вимагаємо негайного розгляду пропозиції, поданої 104 депутатами, щодо відсторонення Емманюеля Макрона від посади", – зазначив Меланшон.

До цього заклику приєднався віцеголова Республіканської партії Давід Ліснар, який у своєму Х написав, що президент Макрон має подати у відставку, "щоб зберегти владні інституції і вийти з ситуації, яка стала неминучою після безглуздого розпуску парламенту".

"Він несе головну відповідальність за цю ситуацію… На кону стоять П’ята Республіка і майбутнє нашої країни", – додав він.

Тим часом лідер французьких ультраправих Жордан Барделла після несподіваної відставки Лекорню вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

Як відомо, ввечері 5 жовтня Лекорню завершив формування свого уряду. Новому уряду одразу почали погрожувати вотумом недовіри.

Лекорню, який досі опікувався Міністерством оборони, заступив на прем’єрську посаду після вимушеної відставки Франсуа Байру.

Більшість французів не вірили, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.