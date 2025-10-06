Лекорню объяснил, почему решил уйти с поста премьера Франции

Себастьен Лекорню, который в понедельник объявил об отставке с поста премьер-министра Франции, выступил с публичным заявлением, в ходе которого, в частности, озвучил причины такого решения.

Его заявление приводит Le Monde, сообщает "Европейская правда".

В частности, Лекорню отметил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

Он пояснил, что "пытался наладить сотрудничество с социальными партнерами, работодателями, силами, представляющими профсоюзы работников, в частности по вопросам, которые уже в течение многих недель были предметом споров", таких как страхование от безработицы, тяжелые условия труда, социальное обеспечение, чтобы "восстановить паритет" и "составить план действий" на основе общих принципов.

По словам Лекорню, три причины не позволяли ему больше оставаться премьер-министром. Во-первых, он упоминает тот факт, что политические партии "иногда делали вид, что не замечают изменений, глубокого разрыва, который означал неиспользование статьи 49.3 Конституции (спецпроцедура для принятия решений в обход парламента. – Ред.)".

Кроме того, по его мнению, "партии продолжают занимать позицию, будто все они имеют абсолютное большинство в Национальной ассамблее".

Наконец, "состав правительства в рамках общей платформы не был гибким и привел к пробуждению некоторых партийных аппетитов, порой не без связи... с предстоящими президентскими выборами", добавил Лекорню.

Утром в понедельник стало известно, что Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке. Он провел на посту рекордно короткие 27 дней.

После этого лидер французских ультраправых Жордан Барделла после неожиданной отставки Лекорню требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

В то же время во Франции начали раздаваться призывы и к отставке президента Макрона.