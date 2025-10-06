Укр Рус Eng

Новый премьер Литвы прибыла в Киев с первым визитом

Новости — Понедельник, 6 октября 2025, 12:30 — Мария Емец

Новый премьер Литвы Инга Ругинене прибыла в Киев, что является первым ее зарубежным визитом в должности и первой поездкой в Украину в такой роли.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем X.

Ругинен опубликовала фото из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора. 

"Нет места, которое было бы лучшим для моего первого визита, чем свободная несокрушимая Украина", – написала Инга Ругиниене.

Она отметила, что вместе с премьером Юлией Свириденко почтила память павших.

Другие детали визита пока неизвестны.

Напомним, формирование нового правительства обозначилось скандалами вокруг представителей ультраправой "Зари Немана". Сначала партия угрожала выходом из коалиции из-за того, что президент Гитанас Науседа не захотел утверждать их кандидатуры министров.

Позже после шквала критики назначенному от партии министру культуры (среди прочего, он засомневался с ответом, чей Крым) пришлось уходить в отставку.

