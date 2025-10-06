Новый премьер Литвы прибыла в Киев с первым визитом
Новый премьер Литвы Инга Ругинене прибыла в Киев, что является первым ее зарубежным визитом в должности и первой поездкой в Украину в такой роли.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем X.
Ругинен опубликовала фото из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора.
There’s nowhere I’d rather be for my first visit than in free & unbreakable Ukraine.
At Kyiv’s Wall of Remembrance, with @Svyrydenko_Y I honoured Ukrainians who fell defending their country, our joint security and shared ideals. pic.twitter.com/sSUuDujY1U– Inga Ruginienė (@IRuginiene) October 6, 2025
"Нет места, которое было бы лучшим для моего первого визита, чем свободная несокрушимая Украина", – написала Инга Ругиниене.
Она отметила, что вместе с премьером Юлией Свириденко почтила память павших.
Другие детали визита пока неизвестны.
Напомним, формирование нового правительства обозначилось скандалами вокруг представителей ультраправой "Зари Немана". Сначала партия угрожала выходом из коалиции из-за того, что президент Гитанас Науседа не захотел утверждать их кандидатуры министров.
Позже после шквала критики назначенному от партии министру культуры (среди прочего, он засомневался с ответом, чей Крым) пришлось уходить в отставку.