Премʼєрка Литви у Києві оголосила про ініціативу з допомоги дітям, яких повернули з РФ

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене, яка перебуває з візитом у Києві, оголосила про нову ініціативу із допомоги та реабілітації раніше викрадених Росією українських дітей, яких згодом повернули на батьківщину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ругінене заявила на пресконференції зі своєю українською колегою Юлією Свириденко, яку цитує "Укрінформ".

За словами очільниці литовського уряду, ініціатива матиме назву "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України".

Вона додала, що їй особисто боляче бачити, що діти – найбільш вразливі члени суспільства – страждають від війни, яку розв’язала РФ.

"Ця тема для мене дуже важлива. У Литві ми також згадуємо радянські депортації до Сибіру, саме тому ми думаємо про те, що ми можемо зробити для українських дітей, тому сьогодні шановній пані Юлії я запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України", – сказала Ругінене.

Вона пояснила, що програма покликана допомогти постраждалим від війни дітям та їх родинам, спираючись на досвід Литви у сфері захисту та реабілітації дітей. Премʼєр-міністерка Литви буде патроном цієї ініціативи.

"Разом із українською владою ми зробимо все можливе, щоб помʼякшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти, викрадені та насильницьки вивезені до Росії", – додала вона.

У понеділок, 6 жовтня, Інга Ругінене прибула з першим офіційним візитом в Україну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з британською принцесою Анною питання повернення викрадених Росією українських дітей.