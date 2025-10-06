Премьер Литвы в Киеве объявила об инициативе по помощи детям, которых вернули из РФ

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, которая находится с визитом в Киеве, объявила о новой инициативе по помощи и реабилитации ранее похищенных Россией украинских детей, которых впоследствии вернули на родину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ругинене заявила на пресс-конференции со своей украинской коллегой Юлией Свириденко, которую цитирует"Укринформ".

По словам главы литовского правительства, инициатива будет называться "Дети прежде всего. Защитим будущее Украины".

Она добавила, что ей лично больно видеть, что дети – наиболее уязвимые члены общества – страдают от войны, которую развязала РФ.

"Эта тема для меня очень важна. В Литве мы также вспоминаем советские депортации в Сибирь, именно поэтому мы думаем о том, что мы можем сделать для украинских детей, поэтому сегодня уважаемой госпоже Юлии я предложила инициативу "Дети прежде всего. Защитим будущее Украины", – сказала Ругинене.

Она пояснила, что программа призвана помочь пострадавшим от войны детям и их семьям, опираясь на опыт Литвы в сфере защиты и реабилитации детей. Премьер-министр Литвы будет патроном этой инициативы.

"Вместе с украинскими властями мы сделаем все возможное, чтобы смягчить последствия ужасов, которым подверглись украинские дети, похищенные и насильственно вывезенные в Россию", – добавила она.

В понедельник, 6 октября, Инга Ругинене прибыла с первым официальным визитом в Украину.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британской принцессой Анной вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей.