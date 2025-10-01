Зеленський обговорив з британською принцесою повернення викрадених РФ українських дітей

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив з британською принцесою Анною питання повернення викрадених Росією українських дітей.

Як пише "Європейська правда", про розмову розповіли у пресслужбі глави держави.

Під час зустрічі у Софії Київській президент висловив вдячність принцесі Анні за те, що вона відвідала ветеранів і поспілкувалася з ними.

"Одна з ключових тем зустрічі – повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави відзначив, що Сполучене Королівство бере активну участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Україна розраховує на подальшу підтримку всіх своїх ініціатив", – йдеться у повідомленні.

Принцеса Анна розповіла про зустріч із дітьми, яких вдалося повернути додому.

Президент наголосив, що кожна дитина важлива й потрібно робити все для їх реінтеграції. Володимир Зеленський запросив принцесу узяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Крім того, під час зустрічі обговорили реабілітацію українських воїнів, зокрема із залученням тварин, та методики, які використовуються для відновлення фізичного й ментального здоров’я пацієнтів. Також обмінялися думками щодо впровадження практик безбарʼєрності для повноцінної суспільної реінтеграції.

Британська принцеса Анна 30 вересня перебувала з неанонсованим візитом у Києві, який назвала проявом солідарності з родинами та дітьми в умовах війни.

Перед цим в середині вересня до Києва приїздив принц Гаррі з оргкомандою Invictus Games.

Гаррі став другим членом Королівської родини, який відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його тітка, Софі, герцогиня Единбурзька, приїздила до Києва минулого року.