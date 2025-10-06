Що зміниться у відносинах України та Чехії та чи зупинить уряд Бабіша підтримку ЗСУ

Наступного місяця у Чехії зміниться уряд. Нинішня коаліція, що складається з блоку Spolu та партії STAN, піде в опозицію, а новий уряд формуватиме партія ANO – або самостійно, або в коаліції.

На щастя, вкрай поганого для нас сценарію, скоріш за все, вдалося уникнути.

Це сталося тому, що зовсім несподівано до парламенту не потрапив блок Stačilo! ("Досить!") – альянс лівих партій на чолі з комуністами.

Сенсаційна поразка комуністів повністю змінила всі коаліційні розклади – причому на користь України.

Про те, як після зміни влади може змінитися риторика Чехії, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Неприємно, але не катастрофа: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії. Далі – стислий її виклад.

Провокації РФ, спочатку проти Польщі, а потім – і проти інших країн, різко змінили всі передвиборчі розклади. В останніх великих дебатах, які пройшли тиждень тому, всі партії, окрім ультраправих та ультралівих, заявили про реальну загрозу безпеці Чехії від дій РФ.

А на додачу президент Чехії Петр Павел заявив, що не внесе до парламенту уряд, створений за участю екстремістів. І хоча конкретних назви екстремістських партій озвучено не було, всі зрозуміли, про кого йдеться.

І нарешті – російська загроза мотивувала виборців йти на дільниці.

Така явка завдала нищівного удару по "екстремістах" – ультраправа партія SPD Томіо Окамури з результатом 7,8% зайняла лише п’яте місце, тоді як Stačilo! отримала лише 4,3% при 5-відсотковому прохідному бар’єрі.

Такий результат дав підстави президенту Павелу підстави стверджувати, що ініціатива розвороту зовнішнього курсу країни не отримала підтримки чехів.

Як показав фінальний результат виборів, голоси, які протягом останніх днів втратили "екстремісти", значною мірою потрапили до партії експрем’єра Андрея Бабіша ANO.

Партія Бібіша отримала 34,5% голосів виборців та матиме у новому парламенті 80 депутатів (тоді як для більшості потрібен 101 мандат).

Набагато більш імовірним є варіант уряду меншості, який сформує ANO (можливо, разом з партією "Автомобілісти за себе"), проте який спиратиметься на підтримку ультраправих з SPD Томіо Окамури.

Це означає, що SPD не отримає посад в уряді (що безумовно добре), проте як компенсацію може отримати важливі парламентські посади. Зокрема, вже обговорюється можливість підтримки кандидатури Окамури на посаду спікера.

За такого сценарію можна очікувати, що риторика Праги буде суттєво менш дружньою, проте це не обов’язково матиме відображення в реальних діях.

Перевага уряду меншості також полягає в тому, що Бабіш за необхідності може звертатися по голоси до SPD (зокрема, для перегляду соціальної політики), проте для затвердження зовнішньополітичних рішень залучати підтримку партій нинішньої коаліції.

Показовий момент – після оприлюднення результатів виборів Бабіш став набагато обережніше коментувати питання, пов’язані з Україною.

З одного боку, він демонструє критичний підхід до Києва, заявляючи, що Україна не готова до членства в ЄС (з чим складно сперечатися), проте не заявляє про блокаду переговорів про вступ.

Так само – з військовою допомогою. Бабіш вже заявив, що не зупинятиме комерційні постачання зброї ЗСУ. А у питанні "снарядної ініціативи" він тепер говорить не про зупинку програми, а про необхідність її аудиту.

А головне, переможець чеських виборів явно не збирається разом із Віктором Орбаном "воювати" з Єврокомісією.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Неприємно, але не катастрофа: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії.